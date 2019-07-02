Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строекРБК 04:27

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Lenta.ru03:03

Подробнее о событии

Кабардино-Балкария лидирует по объёмам недостроя в России

Московский Комсомолец06:45

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

РБК04:27

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъвчера в 17:02

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАССвчера в 17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русскомвчера в 17:15

Незавершенные стройки обошлись бюджету РФ в 4 трлн руб

ПРАЙМвчера в 17:15

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Общество

«Дворец Путина» в Геленджике оказался с браком

Обновлено в 03:02
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, прихватив 40 млн долларов

Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из страны.
Обновлено 29 июня в 08:12
Авто

Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России

Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Происшествия

На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег

Обновлено в 07:39
Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Футбол

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Авто

Показана внешность нового Opel для России

Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры

Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 08:04
Происшествия

Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя

В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России

Обновлено вчера в 14:36
Экономика

Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроекты

Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Обновлено в 09:12
Общество

В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов

Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.
Обновлено 30 июня в 21:35
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Политика

Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС

Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу пожаловалась на свою пятую точку

46-летняя Гвинет Пэлтроу — не только оскароносная актриса, но и пример того, как держать себя в форме в любом возрасте.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима

Обновлено в 09:24
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Обновлено в 08:18
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Общество

Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное