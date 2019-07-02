с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Общество От правителя Дубая сбежала жена, прихватив 40 млн долларов Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из страны.

Авто Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.

Происшествия Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Футбол Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Авто Показана внешность нового Opel для России Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.

Хоккей Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.

Шоу-бизнес Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".

Происшествия Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.

Экономика Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроекты Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Спорт Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.

Общество В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.

Интернет «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Политика Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Гвинет Пэлтроу пожаловалась на свою пятую точку 46-летняя Гвинет Пэлтроу — не только оскароносная актриса, но и пример того, как держать себя в форме в любом возрасте.