с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Армия и оружие Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Шоу-бизнес Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).

Спорт Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Женская сборная России по баскетболу победила команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Здоровье Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь "Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.

Гаджеты При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.

Хоккей Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс» Российский форвард Артемий Панарин выбрал игровой номер в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", передает Sport24.

Происшествия В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.

Происшествия В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Авто На Нюрбургринге засняли новый Chevrolet Corvette C8 Обновленный спорткар Chevrolet Corvette C8 обнаружили во время дорожных испытаний на трассе Нюрбургринга.

Игры Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019 Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Общество ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).

Энергетика Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.

Политика Киев согласился на обмен пленными в Донбассе Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».

Политика Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Здоровье Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.