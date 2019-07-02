с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

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Происшествия Выжившему участнику банды ГТА добавили 20 лет к пожизненному За попытку побега из-под стражи и нападение на конвоиров судья назначил ему наказание в виде 20 лет колонии особого режима.

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Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Экономика Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный» Международное рейтинговое агентство Moody's отзывает рейтинги банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении организации.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Политика Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

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Авто Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.

Экономика Экономический рост Грузии оказался под угрозой Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.

Экономика Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.

Экономика Экспортеры услуг смогут вернуть НДС Предполагается, что НДС смогут компенсировать в том числе экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT.

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Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

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