с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Авто Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Армия и оружие КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24 Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова удивила выбором страны для родов Несколько последних недель Анастасия провела на океане, не называя страны, где отдыхает.

Авто Honda представила серийный электромобиль Honda e Honda представила серийный электромобиль Honda e, созданный на новой платформе, специально разработанной для автомобилей с электрическими установками.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Наука В Египте нашли десятки странных мумий При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.

Общество Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Наука Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.

Экономика Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Экономика Промсвязьбанк взыщет с компаний братьев Ананьевых более 8 млрд рублей Решение о взыскании более 8 млрд руб с компаний братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, 2 июля сообщает «Коммерсант».

Происшествия В Хабаровске двое детей травмировались на карусели Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.

Происшествия Мужчина с ножом напал на борцов с нелегальной торговлей в Петербурге Неизвестный напал на прохожих в Невском районе Петербурга в ходе рейда борцов против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков».

Экономика Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.