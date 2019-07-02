Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублейМосковский Комсомолец 05:56
Счетная палата обнаружила порядка 62,5 тысяч незавершенных строек, финансируемых из бюджетов разных уровней. По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ru03:03
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