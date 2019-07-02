с чего всё началось

Счетная палата обнаружила порядка 62,5 тысяч незавершенных строек, финансируемых из бюджетов разных уровней. По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

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Футбол «Зенит» объявил об уходе Новосельцева Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

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Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

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Политика Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.

Происшествия Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.

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