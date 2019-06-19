Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпорацийThe Moscow Post 05:13
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году. По его словам, был изменен закон о Счетной палате, который позволит ей более полно смотреть на работу государственных корпораций.
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Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева
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Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
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Столичный ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
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Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
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Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
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