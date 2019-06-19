Экономика

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпорацийТАСС 03:46

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
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Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций

РБК05:35

Счетная палата проверит системы бонусов в госкорпорациях

Rambler News Service04:16

Кудрин готовит новую методику проверки госкорпораций

Московский Комсомолец03:57

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Российская газета04:11

Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

RT на русском03:48

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

ТАСС03:46

Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

ПРАЙМ03:40
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Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
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Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Сбербанк начал доставлять посылки

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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

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Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
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