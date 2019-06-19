Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпорацийТАСС 03:46

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Наука Украинцы вероятно нашли могилу Богдана Хмельницкого С начала следующего века в летописных источниках распространилась версия, что в 1664 году польский полководец Стефан Чарнецкий, захвативший и сжегший Суботов, выбросил на городскую площадь останки Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Происшествия В Японии зафиксировали цунами после землетрясения Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Происшествия Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Политика Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Игры В CS:GO изменили стрельбу из AUG и добавили ретро-версию Dust2 Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Разработчики снизили скорострельность AUG и точность винтовки при стрельбе без прицела.

Политика Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.

Происшествия На Урале загорелся склад в воинской части Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.