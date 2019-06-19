Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпорацийThe Moscow Post 05:13
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году. По его словам, был изменен закон о Счетной палате, который позволит ей более полно смотреть на работу государственных корпораций.
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Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Политика
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
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Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 19 июня пресс-служба госкорпорации «Ростех».
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ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
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МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
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Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
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В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
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Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
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Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
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Неизвестные хотели сжечь ратушу, суд и вокзал в Австрии
Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
Обновлено в 06:31
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
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В Лё-Бурже представили электрический самолет
На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
Поисковые системы будут вносить в реестр для удаления не только ссылки на страницы с пиратским контентом, но и доменные имена ресурсов, которые несколько раз были уличены в пиратстве.
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Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
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Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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