Политика

Счетная палата готовит проверки ряда госкорпорацийThe Moscow Post 05:13

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году. По его словам, был изменен закон о Счетной палате, который позволит ей более полно смотреть на работу государственных корпораций.
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Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций

РБК05:35

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

ТАСС03:46

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Российская газета04:11

Кудрин готовит новую методику проверки госкорпораций

Московский Комсомолец03:57

Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

RT на русском03:48

Счетная палата проверит системы бонусов в госкорпорациях

Rambler News Service04:16

Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

ПРАЙМ03:40
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:46
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

Обновлено вчера в 21:02
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский захотел поговорить с Путиным о Крыме

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новая украинская власть захочет восстановить отношения с РФ.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Обновлено в 07:34
Происшествия

Старшего сына экс-хоккеиста Соколова выписали из реанимации

Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Российский плавающий бронетранспортер представят на «Армии-2019»

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 19 июня пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 05:30
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Обновлено в 07:20
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Футбол

Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»

Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Неизвестные хотели сжечь ратушу, суд и вокзал в Австрии

Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Технологии

В Лё-Бурже представили электрический самолет

На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Россия указала Украине на условие эффективности «нормандского формата»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал перспективы переговоров по Донбассу в «нормандском формате».
Обновлено в 07:06
Технологии

Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска

Поисковые системы будут вносить в реестр для удаления не только ссылки на страницы с пиратским контентом, но и доменные имена ресурсов, которые несколько раз были уличены в пиратстве.
Обновлено в 03:33
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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