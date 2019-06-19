Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпорацийТАСС 03:46
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
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Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
Обновлено в 04:26
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Huawei обсуждает поставку в Россию смартфонов с «экзотическим» 5G
Компания Huawei может поставлять в Россию 5G-смартфоны с нестандартным частотным диапазоном 4,8-4,99 ГГц.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52
Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.
Обновлено вчера в 01:00
Интернет
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Кино
На «Стрелке» бесплатно покажут каннские премьеры
Показы фильмов-участников Каннского кинофестиваля стали частью Десятого Лета на «Стрелке» — четырёх месяцев лекций, дискуссий, воркшопов и конференций.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн тонн.
Обновлено в 05:08
Экономика
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Кино
Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Футбол
Газзаев жёстко раскритиковал редакцию журнала «Огонёк»
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Обновлено в 04:17
Общество
«Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира
Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Гаджеты
Владелец магазинов re:Store и Nike открыл новый бизнес
За технику партнер платит ежемесячный взнос.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23