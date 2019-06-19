Экономика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпорацийThe Moscow Post 05:13
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году. По его словам, был изменен закон о Счетной палате, который позволит ей более полно смотреть на работу государственных корпораций.
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