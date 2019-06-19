Политика

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпорацийТАСС 03:46

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
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Счетная палата России проверит госкорпорации по новым методикам

REGNUM04:43

Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

ПРАЙМ03:40

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Российская газета04:11

Кудрин готовит новую методику проверки госкорпораций

Московский Комсомолец03:57

Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

RT на русском03:48

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

ТАСС03:46

Счетная палата проверит системы бонусов в госкорпорациях

Rambler News Service04:16
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Политика

Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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