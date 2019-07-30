Экономика

Счетная палата: господдержка моногородов не дала ощутимых результатовКрасная весна 04:25

Меры государственной поддержки моногородов оказались не эффективными, посчитали аудиторы Счетной палаты России Сергей Агапцов и Сергей Штогрин в опубликованном 30 июля бюллетене ведомства. По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей.
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