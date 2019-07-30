Экономика
Счетная палата: господдержка моногородов не дала ощутимых результатовКрасная весна 04:25
Меры государственной поддержки моногородов оказались не эффективными, посчитали аудиторы Счетной палаты России Сергей Агапцов и Сергей Штогрин в опубликованном 30 июля бюллетене ведомства. По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
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Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
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Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
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«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Хоккей
Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Илье Яшину дали еще 10 суток ареста
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
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Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:36
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.
Обновлено 28 июля в 21:23
Политика
Медведев заявил, что пожары в Сибири пока не опасны для людей
"Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный", – подчеркнул глава правительства.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день
Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Экономика
Центробанк представил статистику рынка платежных услуг за 2018 год
Платежные агенты (ПА) в 2018 году совершили 1 млрд 398,5 млн операций по приему платежей физлиц на общую сумму 1 трлн 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:45
Экономика
Чистая прибыль P&G по итогам 2018-2019 фингода снизилась в 2,6 раза
Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, снизилась в 2,6 раза в годовом выражении — до 3,966 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора
Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль
Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.
Обновлено в 06:47
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 10 метров
Прогнозируется затопление населенных пунктов в пойме реки Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области за пару часов поднялся еще на 26 сантиметров и превысил 10 метров, сообщила городская администрация.
Обновлено в 00:32
Авто
Продажи подержанных авто в России упали на 1,4%
Продажи подержанных автомобилей в России упали на 1,4% по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes
Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Баг в Apple iMessage позволял читать файлы на уязвимом iPhone
На прошлой неделе разработчики Apple обновили iOS до версии 12.4, исправив в мобильной ОС сразу несколько уязвимостей.
Обновлено в 04:30
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36