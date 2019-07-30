Меры государственной поддержки моногородов оказались не эффективными, посчитали аудиторы Счетной палаты России Сергей Агапцов и Сергей Штогрин в опубликованном 30 июля бюллетене ведомства. По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.

Хоккей Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз» Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.

Экономика Центробанк представил статистику рынка платежных услуг за 2018 год Платежные агенты (ПА) в 2018 году совершили 1 млрд 398,5 млн операций по приему платежей физлиц на общую сумму 1 трлн 16,5 млрд рублей.

Экономика Чистая прибыль P&G по итогам 2018-2019 фингода снизилась в 2,6 раза Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, снизилась в 2,6 раза в годовом выражении — до 3,966 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Происшествия Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 10 метров Прогнозируется затопление населенных пунктов в пойме реки Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области за пару часов поднялся еще на 26 сантиметров и превысил 10 метров, сообщила городская администрация.

Авто Продажи подержанных авто в России упали на 1,4% Продажи подержанных автомобилей в России упали на 1,4% по итогам первого полугодия 2019 года.

Наука Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.

Политика Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Кино Джейсон Момоа отомстит за убийство жены Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.