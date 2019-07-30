Экономика
Счетная палата: господдержка моногородов не дала ощутимых результатовКрасная весна 04:25
По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей. Однако на 1 января 2019 года израсходовано было только 17,76 млрд рублей. При этом ситуация в моногородах оценивается как «кризисная».
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Политика
Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Здоровье
Красноярские врачи впервые установили российские «ловушки для тромбов»
Врачи Красноярской краевой клинической больницы успешно провели две операции на сердце с установкой окклюдеров российского производства - впервые в России.
Обновлено в 00:08
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 00:00
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Силовики провели обыски в «Эковахте» и у кубанских активистов
Сегодня прошли обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудиных, рассказал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха и активистка Арина Лисовец.
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Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
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Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Спорт
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Парро победил рак
Канадский сноубордист Максенс Парро, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, победил рак.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
По итогам июня 2019 года объем российского рынка подержанных легковушек составил 457,6 тыс. единиц – на 4,8% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Вторая волна паводка в Иркутской области подтопила 475 домов
Вторая волна паводка, начавшаяся 27 июля из-за сильных дождей в Иркутской области, подтопила 475 жилых домов.
Обновлено в 03:40
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по статье «Хулиганство», рассказали изданию «Московский комсомолец» о жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:45
Кино
В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
Обновлено в 04:42
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
«Армавир» подписывает африканца, ездившего на просмотр в ЦСКА
Ранее африканец выступал в России за «Балтику» и «Тамбов», в общей сложности забив 4 мяча в 19 матчах.
Обновлено в 04:22
Политика
Норму о нецелесообразности тушения лесных пожаров решили пересмотреть
Члены Совета Федерации предложат пересмотреть норму, согласно которой, в ряде случаев считается экономически нецелесообразным тушить лесные пожары.
Обновлено в 04:16
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08