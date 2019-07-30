Экономика
Счетная палата: господдержка моногородов не дала ощутимых результатовКрасная весна 04:25
По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей. Однако на 1 января 2019 года израсходовано было только 17,76 млрд рублей. При этом ситуация в моногородах оценивается как «кризисная».
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
В России стали регистрировать вдвое меньше экстремистских преступлений
Генпрокуратура РФ отмечает снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:44
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
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Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Музыка
Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате
Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.
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Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.
Обновлено в 04:10
Кино
Джейсон Момоа отомстит за смерть жены
За сценарий отвечают Грегг Гурвиц ("Королева юга", "Книга Генри"), Филип Эйснер ("Хроники мутантов", "Сквозь горизонт") и Уилл Стейплс ("Стрелок").InterMedia напоминает: "Милая девочка" станет вторым совместным проектом Момоа и Netflix.
Обновлено в 03:20
Общество
Екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира
Во вторник, 30 июля, екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира.
Обновлено в 04:53
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Трампа призывают ввести новые санкции против России
«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»
Обновлено в 00:44
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Культура
Умер владимирский художник Валерий Кокурин
Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. С 18 лет он начал заниматься в изостудии. Первый успех пришел в 1960 году.
Обновлено в 05:05
Экономика
Банк «Траст» продал бывший актив группы «Сафмар»
Банк «Траст» продал на открытом аукционе имущество московского дрожжевого завода «Дербеневка» – права аренды участка на 2,3 га и три здания на 260 кв. м на ул. Дербеневской, следует из протокола торгов.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Игорь Крутой является композитором, виртуозным пианистом и народным артистом России. 29 июля ему исполнилось 65 лет.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
Политика
В правительстве назвали разрушительным законопроект о значимых сайтах
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, считает, что нужно переработать внесенный в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях-владельцах.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01