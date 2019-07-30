По данным Счетной палаты, с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей. Однако на 1 января 2019 года израсходовано было только 17,76 млрд рублей. При этом ситуация в моногородах оценивается как «кризисная».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Общество В России стали регистрировать вдвое меньше экстремистских преступлений Генпрокуратура РФ отмечает снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Музыка Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.

Политика Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.

Кино Джейсон Момоа отомстит за смерть жены За сценарий отвечают Грегг Гурвиц ("Королева юга", "Книга Генри"), Филип Эйснер ("Хроники мутантов", "Сквозь горизонт") и Уилл Стейплс ("Стрелок").InterMedia напоминает: "Милая девочка" станет вторым совместным проектом Момоа и Netflix.

Общество Екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира Во вторник, 30 июля, екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Космос Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.

Политика Трампа призывают ввести новые санкции против России «Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Культура Умер владимирский художник Валерий Кокурин Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. С 18 лет он начал заниматься в изостудии. Первый успех пришел в 1960 году.

Экономика Банк «Траст» продал бывший актив группы «Сафмар» Банк «Траст» продал на открытом аукционе имущество московского дрожжевого завода «Дербеневка» – права аренды участка на 2,3 га и три здания на 260 кв. м на ул. Дербеневской, следует из протокола торгов.

Шоу-бизнес Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем Игорь Крутой является композитором, виртуозным пианистом и народным артистом России. 29 июля ему исполнилось 65 лет.

Происшествия Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.

Политика В правительстве назвали разрушительным законопроект о значимых сайтах Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую сферу, считает, что нужно переработать внесенный в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях-владельцах.

Происшествия В Рязани горит комбайновый завод На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.