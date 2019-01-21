Экономика
Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семейРБК 06:06
Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
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Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено в 10:41
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено в 01:10
Энергетика
Новак назвал абсурдной позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску
Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму иска по транзиту к российскому «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд, если стороны подпишут новый транзитный контракт и газотранспортная система будет использоваться после 2019 года.
Обновлено в 14:20
Энергетика
МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено в 08:18
Экономика
До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров
В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
Обновлено в 10:50
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет
Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6% против 6,7% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, несмотря на то, что это лучше официального прогноза, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 00:42
Экономика
Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей
Регулятор видит в этом проблему и сделает подключение к системе быстрых платежей обязательным для всех банков, особенно системно значимых, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 04:40
Экономика
В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен
Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.
Обновлено в 07:44
Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика
«Тинькофф банк» и Альфа-банк пожаловались на «зарплатное рабство»
"Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое зарплатное рабство, когда сотрудник компании не может самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
Обновлено в 07:31
Экономика
Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить
К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.
Обновлено в 04:01
Экономика
Дилеры предлагают ограничить покупку автомобилей за наличные
Ассоциация автомобильных дилеров России (РОАД) направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предлагает снизить комиссию за эквайринг (прием к оплате платежных карт) по банковским картам примерно в семь раз – с 1, 5-2 % до 0, 2-0, 3 %.
Обновлено в 08:13
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник слабым ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,09% к закрытию предыдущего дня и достиг 2475,76 пункта; долларовый индекс РТС поднялся к этому времени на 0,07% до 1177,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:31