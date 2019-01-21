Экономика

Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семейРБК 06:06

Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
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Топ-5 важных новостей 21 января

News.ru10:17

После проверки Счетная палата заговорила о срыве жилищной программы для молодых семей

Фонтанка.Ру07:48

Право на жилье: господдержка нуждающихся

Pravda.Ru18 января в 07:36

В Счётной палате оценили влияние господдержки молодых семей на демографию

RT на русском03:32

Счетная палата нашла проблемы в программе обеспечения жильем молодых семей

РИА Новости02:52

Счетная палата: господдержка покупки жилья молодыми семьями не улучшает демографию

ТАСС00:06

Программа поддержки молодых семей провалилась

Lenta.ru05:04
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Экономика

«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес

В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено в 10:41
Экономика

Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ

Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено в 01:10
Энергетика

Новак назвал абсурдной позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску

Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму иска по транзиту к российскому «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд, если стороны подпишут новый транзитный контракт и газотранспортная система будет использоваться после 2019 года.
Обновлено в 14:20
Энергетика

МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено в 08:18
Экономика

До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров

В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
Обновлено в 10:50
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6% против 6,7% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, несмотря на то, что это лучше официального прогноза, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 00:42
Экономика

Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей

Регулятор видит в этом проблему и сделает подключение к системе быстрых платежей обязательным для всех банков, особенно системно значимых, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 04:40
Экономика

В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.
Обновлено в 07:44
Экономика

«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов

Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика

«Тинькофф банк» и Альфа-банк пожаловались на «зарплатное рабство»

"Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое зарплатное рабство, когда сотрудник компании не может самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
Обновлено в 07:31
Экономика

Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить

К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.
Обновлено в 04:01
Экономика

Дилеры предлагают ограничить покупку автомобилей за наличные

Ассоциация автомобильных дилеров России (РОАД) направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предлагает снизить комиссию за эквайринг (прием к оплате платежных карт) по банковским картам примерно в семь раз – с 1, 5-2 % до 0, 2-0, 3 %.
Обновлено в 08:13
Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник слабым ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,09% к закрытию предыдущего дня и достиг 2475,76 пункта; долларовый индекс РТС поднялся к этому времени на 0,07% до 1177,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:31
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