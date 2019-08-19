Экономика
Счетная палата: доходы россиян продолжают падатьБольшой бизнес 10:46
По статистике, располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Интересно то, что реальные доходы жителей России снизились даже несмотря на рост заработной платы и пенсий на 1,8% и 0,8% соответственно. Кроме того, после мартовского пика в 5,7% инфляция замедлилась до 4,7%.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) населения в России снизились в первой половине 2019 года на 1,3 процента, говорится в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.Lenta.ru03:58
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