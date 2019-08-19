Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченнымиLenta.ru 10:11
Многим россиянам перестало хватать текущих доходов для поддержания привычного уровня жизни. Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям. Доля первых выросла с трех процентов в начале года до семи, вторых — с шести до 11 процентов.
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Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
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