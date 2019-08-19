Экономика

Реальные доходы россиян снова упалиZnak.com 04:18

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
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Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными

Lenta.ru10:11

У населения падают реальные доходы

ФедералПресс04:36

Счетная палата: в январе-июне 2019 года реальные доходы россиян упали на 1,3%

DP.RU02:43

Реальные доходы россиян падают при росте зарплат

Национальная служба новостей05:03

Реальные доходы россиян снова упали

Znak.com04:18

Счетная палата зафиксировала снижение темпа прироста реальной зарплаты россиян

ТАСС03:02

В Счетной палате объяснили, почему доходы россиян снижаются

Росбалт05:08
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Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 15:16
Политика

Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 15:34
Политика

Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Футбол

«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено в 12:01
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Театры

Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра

Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Политика

В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскам

Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать.
Обновлено в 11:52
Игры

Студия Flavourworks переделала триллер Erica под актрису помоложе

Обновлено в 15:58
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено в 12:36
Финансы

ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Футбол

Батшуайи и Рюдигер играют за «Челси» U-23

Обновлено в 14:20
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Политика

Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 01:27
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Здоровье

В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа

Обновлено в 14:42
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Обновлено в 11:21
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Криштиану Роналду признался, что откупился от «изнасилованной» Майорги

Обновлено в 15:45
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