Экономика
Счетная палата: бюджет не выполняется, нацпроекты под угрозой срываБанки Сегодня 05:47
Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что неспешность работы министерств и ведомств, которые ответственны за исполнение федерального бюджета и национальных проектов, вообще ставит эти проекты под угрозу срыва. ВВП за первое полугодие показал рост всего на 0,7% что подтверждает выводы СП.
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Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.
— Алексей Кудрин, российский политикREGNUM 03:08
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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