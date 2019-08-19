Экономика
Счетная палата: бюджет не выполняется, нацпроекты под угрозой срываБанки Сегодня вчера в 05:47
Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что неспешность работы министерств и ведомств, которые ответственны за исполнение федерального бюджета и национальных проектов, вообще ставит эти проекты под угрозу срыва. ВВП за первое полугодие показал рост всего на 0,7% что подтверждает выводы СП.
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Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%
— Алексей Кудрин, российский политикRambler News Service вчера в 02:25
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Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах
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