Экономика

Счетная палата: бюджет не выполняется, нацпроекты под угрозой срываБанки Сегодня вчера в 05:47

Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что неспешность работы министерств и ведомств, которые ответственны за исполнение федерального бюджета и национальных проектов, вообще ставит эти проекты под угрозу срыва. ВВП за первое полугодие показал рост всего на 0,7% что подтверждает выводы СП.
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Алексей Кудрин
Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%
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