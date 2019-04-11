Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и ТранссибаВедомости вчера в 02:58
Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
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Счетпалата: РЖД не успели разработать проектную документацию по участкам ВСМ Москва — Казань в срок
Татар-информвчера в 08:18
РЖД сорвали разработку документации по объектам ВСМ Москва-Казань – Счетная палата
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Счетная палата заявила, что подготовка проекта ВСМ Москва – Казань идет с нарушением сроков
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