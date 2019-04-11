Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и ТранссибаВедомости вчера в 02:58

Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
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Счетпалата: РЖД не успели разработать проектную документацию по участкам ВСМ Москва — Казань в срок

Татар-информвчера в 08:18

РЖД сорвали разработку документации по объектам ВСМ Москва-Казань – Счетная палата

Казанский репортервчера в 02:48

РЖД сорвали сроки подготовки проекта ВСМ Москва — Казань

Реальное времявчера в 02:19

Счетная палата выявила, что РЖД не укладывается в сроки реализации инвестпроектов

ТАССвчера в 02:13

Счетная палата заявила, что подготовка проекта ВСМ Москва – Казань идет с нарушением сроков

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:05

Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба

РБКвчера в 02:00

Счетная палата РФ: РЖД не соблюдает сроки реализации инвестпроектов

Глас Народавчера в 02:17
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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В штабе Порошенко «сбили» Зеленского грузовиком

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Игры

Стала известна цена новой PlayStation 5

Ожидается, что сердцем PlayStation 5 станет восьмиядерный процессор Ryzen 8. Его производительность будет отмечена на уровне 14 террафлопс.
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Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку

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Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено вчера в 09:11
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Командующего ВДВ десантировали в Сирию

От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей

Кадейкин вызван в сборную России для подготовки к ЧМ

Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщает официальный Твиттер ФХР.
Обновлено вчера в 14:33
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Донбасс: ВСУ несут потери в боестолкновениях под Донецком и Мариуполем

Штаб ООС сообщил о новых санитарных потерях ВСУ в ходе боестолкновений на Донбассе.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Хоккей

Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Каролину Харрикейнз" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
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Общество

Трамп захотел посетить в Японии турнир по сумо

Президент США Дональд Трамп собирается во время визита в Японию, который запланирован на конец мая, посетить турнир по сумо, сообщает Киодо.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году

Гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку.
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Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

3% богачей в России владеют 90% всех финансов в стране

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — сделали вывод экономисты.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Происшествия

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Футбол

Арсенал — Наполи 2:0

Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:29
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Авто

Renault Arkana получит мотор на 1,33 литра

Полностью новым для моделей Renault в России станет 150-сильный бензиновый турбомотор TCe объемом 1.33 литра.
Обновлено в 00:07
Политика

«Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба»

Ранее в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад.
Обновлено вчера в 13:43
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