Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и ТранссибаВедомости 02:58
Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
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РЖД сорвали разработку документации по объектам ВСМ Москва-Казань – Счетная палата
Казанский репортер02:48
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