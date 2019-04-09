Происшествия

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судомВести.Ru 12:37

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.
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Арестованный экс-гендиректор «Кузбассразрезугля» пытался вывести деньги со своего счёта

ВашГород.ру13:06

Суд арестовал недвижимость Абызова и счета на 437 млн руб

РБК12:25

Почему опасно появляться на политическом льду

Независимая газетавчера в 14:06

У Абызова арестовали два дома, три квартиры и больше 400 млн рублей

Интерфакс12:03

Суд в Москве арестовал имущество Абызова

RT на русском12:01

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

РИА Новости11:50

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

ТАСС12:04
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Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

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Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми

Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
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Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
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В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

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СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов

Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Политика

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Албании вооруженные грабители украли из самолета 10 млн евро

В МВД Албании сообщили, что грабители украли из самолета 10 млн евро (около 730 млн рублей).
Обновлено в 05:05
Наука

Носимое устройство захватило раковые клетки из крови

Американские инженеры создали компактное носимое устройство, способное захватывать циркулирующие в крови клетки злокачественной опухоли для анализа.
Обновлено в 07:25
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия

СК снова опроверг данные о наличии взрывчатки в самолете Качиньского

Обновлено в 13:31
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Гаджеты

Первый телефон Apple 1993 года показали на видео

Обновлено в 07:01
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Гаджеты

Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков

В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
Обновлено в 02:33
Политика

Судьба мятежных ДНР и ЛНР решена: Донбасс возвращается на Украину

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен

Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Происшествия

Вербовщика «Правого сектора» Пирожка арестовали до 8 июня

Мещанский районный суд до 8 июня арестовал гражданина Украины бывшего участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, обвиняемого в экстремизме.
Обновлено в 10:27
Футбол

Двое судей отстранены от работы на матчах РПЛ и ФНЛ

Последней игрой Чембулатова в качестве главного арбитра стала встреча 30-го тура первенства ФНЛ "Сочи" — "Тюмень" (1:1), которая прошла 7 апреля.
Обновлено в 13:17
Космос

В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета

Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено в 04:49
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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