Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судомВести.Ru 12:37
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.
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Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
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Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
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Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
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В Албании вооруженные грабители украли из самолета 10 млн евро
В МВД Албании сообщили, что грабители украли из самолета 10 млн евро (около 730 млн рублей).
Обновлено в 05:05
Наука
Носимое устройство захватило раковые клетки из крови
Американские инженеры создали компактное носимое устройство, способное захватывать циркулирующие в крови клетки злокачественной опухоли для анализа.
Обновлено в 07:25
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
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Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
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Гаджеты
Первый телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено в 07:01
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
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Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
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Обновлено в 02:33
Политика
Судьба мятежных ДНР и ЛНР решена: Донбасс возвращается на Украину
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
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Происшествия
Вербовщика «Правого сектора» Пирожка арестовали до 8 июня
Мещанский районный суд до 8 июня арестовал гражданина Украины бывшего участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, обвиняемого в экстремизме.
Обновлено в 10:27
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Двое судей отстранены от работы на матчах РПЛ и ФНЛ
Последней игрой Чембулатова в качестве главного арбитра стала встреча 30-го тура первенства ФНЛ "Сочи" — "Тюмень" (1:1), которая прошла 7 апреля.
Обновлено в 13:17
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено в 04:49
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05