Экономика

Деньги дольщиков защитят счета эскроуПарламентская газета вчера в 17:42

Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги за квартиры в строящихся домах на банковские счета эскроу. Суть новации — перевод застройщиков на систему проектного финансирования.
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Защитить дольщиков: попытка номер три

Деловой квартал (Нижний Новгород)08:09

Счета эскроу защитят права дольщиков

Zaim.com04:14

Деньги дольщиков будут защищены с помощью счетов эскроу

Народные новости28 июня в 21:34

Деньги дольщиков защитят счета эскроу

Парламентская газетавчера в 17:42
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
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