Экономика
Счета эскроу защитят права дольщиковZaim.com вчера в 04:14
Вступившие в силу с 01 июля 2019 года изменения в законодательство призваны защитить права и средства граждан – участников долевого строительства.
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Спорт
Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года
Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Наука
Павианы и колобусы сблизились пропорциями мозга
У обезьян двух разных ветвей семейства мартышковых (Cercopithecidae), павианов и колобусов, относительный размер долей коры больших полушарий мозга оказался очень близким — это означает, что к близкому строению мозга (и близким интеллектуальным возможностям) можно прийти разными эволюционными путями.
Обновлено 29 июня в 08:39
Транспорт
В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте
На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Американский автомобильный гигант Chevrolet объявил о начале продаж спецверсий Camaro Shock Edition и Black Edition, которые теперь можно приобрести в России.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Политика
Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук, теперь Маргарита учится жить заново.
Обновлено в 08:33
Энергетика
НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной
Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
Обновлено в 06:13
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Экономика
ФАС изучит российский рынок мяса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Обновлено в 08:15