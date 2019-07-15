Экономика
Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службойREGNUM 06:47
Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Политика
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
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Обновлено 13 июля в 07:49
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
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Происшествия
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В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Космос
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Здоровье
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Обновлено в 08:40
Политика
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Изобретение Запаты похоже на «глайдеры» — устройства, на которых летали персонажи из фильмов про Человека-паука режиссера Сэма Рейми — Зеленый гоблин (Норман Озборн) и Гарри Озборн.
Обновлено вчера в 13:02
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Зеленский сменит 12 послов Украины, в том числе в США
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов.
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Шоу-бизнес
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Экономика
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Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
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Политика
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10