Экономика
Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службойREGNUM 06:47
Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Самая крупная IT корпорация Microsoft намерена удалить неактивные аккаунты пользователей.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Авто
Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов
Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:52
Политика
МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с Украиной
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:33
Политика
Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Обновлено в 07:20
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый мотор
Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".
Обновлено в 02:07
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Политика
Состав СНБО Украины изменён указом Зеленского
Изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внесены указом президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%
Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Авто
Гудвуд-2019: представлена гоночная версия Porsche 911
Первый старт Porsche 911 RSR состоится 1 сентября нынешнего года на открытии гоночного сезона FIA WEC в Сильверстоуне (Великобритания).
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян
Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
РГАЛИ работает в штатном режиме после пожара
Обновлено в 06:16
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.
Обновлено в 08:24
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34