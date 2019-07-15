с чего всё началось

Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.

Интернет Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты Самая крупная IT корпорация Microsoft намерена удалить неактивные аккаунты пользователей.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Авто Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Общество Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном» «Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Происшествия Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Политика МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с Украиной Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Политика Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.

Авто Hyundai Tucson для России получит новый мотор Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

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Энергетика Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3% Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

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Авто Гудвуд-2019: представлена гоночная версия Porsche 911 Первый старт Porsche 911 RSR состоится 1 сентября нынешнего года на открытии гоночного сезона FIA WEC в Сильверстоуне (Великобритания).

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Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Экономика Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.