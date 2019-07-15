Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долговLenta.ru 06:47

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
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Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

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