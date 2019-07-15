с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.

Шоу-бизнес Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.

Происшествия Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.

Происшествия Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес» Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

Происшествия Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Энергетика «Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири» "Газпром" построил 2156 км газопровода "Сила Сибири", по которому планируются поставки газа в Китай.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Музыка Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео Мэй присутствовала на фестивале "Хенли". Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев.

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Автоспорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Общество Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном» «Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить украинский форум Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить форум регионов, который пройдет осенью в Житомире.

Здоровье На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.

Политика В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.

Гаджеты Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России Китайская компания Xiaomi стала лидером в онлайн-продажах смартфоном на российском рынке за первое полугодие текущего года.

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.

Экономика Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.