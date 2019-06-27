Экономика
Счета Жерара Депардье заблокировала новосибирская налоговаяСибкрай.ru 05:31
Счета известного французского актера Жерар Депардье были заблокированы инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району. Депардье стал жителем Новосибирска в прошлом году, планируя открыть свой бизнес.
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с чего всё началось
Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.РБК Новосибирск03:52
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Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
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Транспорт
В Иркутске перекрыли участок федеральной трассы из-за паводка
«В связи с резким подъёмом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск —Кемерово — Красноярск — Иркутск (Иркутская область, г. Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта», — говорится в сообщении.
Обновлено в 22:55
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия
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Обновлено в 14:57
Политика
Путин прибыл в Осаку на саммит G20
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Осаку, где пройдёт саммит G20. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для изучения спутника Сатурна Титана
Директор ведомства Джеймс Брайденстайн сообщил, что NASA отправит на спутник Сатурна — Титан — космический аппарат Dragonfly («Стрекоза»).
Обновлено в 19:35
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Экономика
МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»
По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.
Обновлено в 15:40
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика
Из-за обиды в Грузии придумали примитивную русофобскую забаву
Некоторые грузинские бизнесмены продолжают развлекать себя примитивными актами «мести» России и президенту Владимиру Путину, который с 8 июля поручил прекратить авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 21:30
Политика
Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено в 13:02
Политика
Переводчики подвели Трампа на G20
Как отмечается, Трамп не услышал переводчиков, поэтому не понял ничего из того, что сказали его коллеги.
Обновлено в 21:47
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено в 20:57
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Почти 30 человек тушили серьезный пожар в частнике в Кемерове
Накануне вечером несколько строений, включая жилой деревянный дом, загорелись в Рудничном районе.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту
Рейс авиакомпании Wizz Air из Лондона в Будапешт сорвался из-за засорившихся туалетов в самолете.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Израиль: российские системы РЭБ «Красуха» «убили» работу GPS
Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что удалось установить и истинный источник помех, создающих трудности для работы GPS – это российский комплекс «Красуха», однако его расположение израильскими военными указано не было.
Обновлено в 10:08