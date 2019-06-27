Счета Жерара Депардье заблокировала новосибирская налоговаяСибкрай.ru вчера в 05:31

Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.

с чего всё началось

Счета известного французского актера Жерар Депардье были заблокированы инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району. Депардье стал жителем Новосибирска в прошлом году, планируя открыть свой бизнес.

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