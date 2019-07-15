с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.

Политика МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.

Футбол Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту» Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Происшествия Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Происшествия Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Футбол Моунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года Полузащитник "Челси" Мэйсон Моунт продлил контракт с клубом. Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до 2024 года.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

Наука Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.

Экономика Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.

Наука Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.

Игры GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.