Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долговLenta.ru 06:47
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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