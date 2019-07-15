с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.

Происшествия Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Экономика 100 рублей за доллар: эксперты сказали, когда ждать Некоторые эксперты полагают, что российская нацвалюта под таким давлением может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар и даже ниже.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Политика Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.

Происшествия Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.

Происшествия В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.

Культура Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации» Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Экономика «Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.

Политика Развожаев дал первые поручения правительству Севастополя Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещания городского правительства.

Армия и оружие Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.

Происшествия ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.

Общество Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.