Экономика
Счет текущих операций России показал рекордный профицитВедомости вчера в 15:11
В 2018 г. профицит счета текущих операций достиг рекордных $114,9 млрд, сообщил Центробанк (против $33,3 в 2017 г.). Ключевую роль сыграл рост положительного сальдо внешней торговли в 1,7 раза до $194,4 млрд: экспорт в стоимостном выражении вырос благодаря подорожавшему топливу, а рост товарного импорта, напротив, замедлился.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ТАБЛИЦА-Профицит текущего счета РФ за IV кв 18г составил $38,8 млрд -- оценка ЦБР
Financial Oneвчера в 08:45
ЦБ оценил профицит внешней торговли России в 2018 году в $194,4 млрд
Rambler News Serviceвчера в 08:24
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Обновлено в 09:12
Авто
Появился самый экономный Ford Mondeo
Обновлено в 09:16
Происшествия
Россиянин задержан в Норвегии по подозрению в терроризме
Полиция Норвегии объявила о задержании жителя России по подозрению в терроризме, передает Reuters.
Обновлено в 09:22
Авто
Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera
Обновлено в 07:28
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Петербурге
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку возле станции метро "Академическая" в Калининском районе Санкт-Петербурга, пострадал один человек, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Общество
В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво
Пиво перестали продавать в четырех точках.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего крушение Су-34
Обновлено в 04:31
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега
В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров
В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв
На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Политика
Германия объявила Керченский пролив свободным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Транспорт
Проложен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Двухпутный тоннель - часть железной дороги длиной 18 километров, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.
Обновлено в 05:05
Общество
Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Диана Арбенина перенесла сердечный приступ
Обновлено в 07:14
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Автомобили Hyundai получат российские двигатели и коробки передач
Минпромторг России заключил инвестиционный контракт с компанией Hyundai, согласно которому корейский автопроизводитель сможет собирать на российском заводе двигатели, автоматические коробки передач и элементы систем управления.
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые раскрыли одну из причин ожирения
Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде
Обновлено в 08:42
Происшествия
Адвокат Насти Рыбки прокомментировал ее задержание
Обновлено в 07:35