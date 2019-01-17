Экономика
Счет текущих операций России показал рекордный профицитВедомости вчера в 15:11
В 2018 г. профицит счета текущих операций достиг рекордных $114,9 млрд, сообщил Центробанк (против $33,3 в 2017 г.). Ключевую роль сыграл рост положительного сальдо внешней торговли в 1,7 раза до $194,4 млрд: экспорт в стоимостном выражении вырос благодаря подорожавшему топливу, а рост товарного импорта, напротив, замедлился.
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ЦБ оценил профицит внешней торговли России в 2018 году в $194,4 млрд
Rambler News Serviceвчера в 08:24
ТАБЛИЦА-Профицит текущего счета РФ за IV кв 18г составил $38,8 млрд -- оценка ЦБР
Financial Oneвчера в 08:45
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