Кино
Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»Накануне.Ru вчера в 21:23
Британская сценаристка Карла Мари Свит сообщила, что не понимает, почему в популярном сериале "Чернобыль" HBO отсутствуют темнокожие актеры.
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Британскую сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»
Lenta.ruвчера в 07:29
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