Функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот могут передать от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С таким предложением к правительству обратится Счетная палата (СП), следует из ее бюллетеня («Известия» ознакомились с документом).

с чего всё началось

Счетная палата (СП) России предложила передать функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С соответствующим документом «Известия» ознакомились в понедельник, 29 июля.

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Происшествия Ставший виновником ДТП экс-вице-губернатор Косилов рассказал об аварии В результате ЧП пострадали водитель и два пассажира отечественного авто. В беседе с журналистами РЕН ТВ Косилов подтвердил факт ДТП.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

Происшествия Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала.

Общество Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.

Происшествия В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.

Политика Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.

Экономика СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми» Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Музыка Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019» Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Музыка Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.

Происшествия Десять моряков иранского судна госпитализированы в Астрахани В порту члены экипажа почувствовали легкое недомогание Члены экипажа морского судна "Тина" госпитализированы в Астрахани.

Общество Эксперты назвали признаки профессионального выгорания Профессиональное выгорание (или «состояние полного истощения») у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.