Сборы по страхованию жизни в России выросли на 33% в 2018 годуТАСС 06:12

Сборы российских страховщиков жизни в 2018 году выросли на 32,8% по сравнению с 2017 годом и составили 478 млрд рублей, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Сборы по страхованию жизни в России выросли на 33% в 2018 году

Экономика Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Политика Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент эфира телеканала NewsOne, в котором мэр Киева Виталий Кличко отмечает рост смертности украинцев, попавших в киевские больницы.

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Экономика Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.

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Политика В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.

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Общество В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.

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Политика Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин» В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.