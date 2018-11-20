Футбол

Турция и Украина сыграли вничью в товарищеском матче
Sport24.ru
14:28

Турция — Украина
0 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Анталья Арена
36′
Николай Шапаренко
Энес Унал
Дженк Тосун
46′
Огузхан Озъякуп
Сердар Гюрлер
46′
46′
Николай Шапаренко
Руслан Малиновский
Ирфан Кахведжи
49′
Каан Айхан
Эртугрул Эрсой
54′
Омер Байрам
63′
64′
Евгений Коноплянка
Сергей Болбат
Юнус Малли
Мехмет Топал
74′
77′
Виктор Цыганков
Марьян Швед
83′
Евгений Макаренко
Виталий Буяльский
Мерт Мюльдюр
Мерих Демирал
85′
85′
Виктор Коваленко
Андрей Борячук
87′
Марьян Швед
Ирфан Кахведжи
Айтач Кара
89′
20 ноября в Анталье состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Украины. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
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