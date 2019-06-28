В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса встречалась с национальной командой Мали. Игра состоялась на стадионе "Суэц" в Египте и завершилась ничьей со счётом 1:1. На 60-й минуте мяч в собственные ворота отправил голкипер сборной Туниса и "Ниццы" Муе Хассен.

Сборные Туниса и Мали сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

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