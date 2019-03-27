Футбол
Сборные США и Чили разошлись миромSoccer.ru вчера в 21:56
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Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
Моуриньо может стать тренером Головина
Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Хабаровске коллектора арестовали за порноколлаж с дочерью должника
Суд арестовал сотрудника агентства, который в попытке вернуть деньги перешел черту: он опубликовал в Сети порноколлаж с участием несовершеннолетней дочери заемщика.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Выходные в Москве будут очень теплыми, воздух прогреется до 10-11 градусов, сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Юнистрим открыл VIP-офис на Кутузовском проспекте
Помимо услуг для бизнеса, в новом офисе премиум-класса представлены все сервисы Юнистрим для физических лиц.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
Диагноз от диетолога: голод на фоне ожирения
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Власти Алтая собрались учить педагогов «цифровой гигиене»
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 04:41
Авто
Как припарковаться на сугробе на «Ниве». Наглядный пример
В комментариях к посту пользователи Сети сошлись во мнении, что «человеку было негде припарковаться», а также отметили, что снимки являются «отличной рекламой Lada 4×4», а некоторые и вовсе назвали водителя внедорожника «царем горы».
Обновлено в 00:46
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Порошенко пообещал прекратить импорт газа на Украину в 2021-2022 годах
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что Украина уже через два-три года станет энергетически независимой и прекратит импортировать газ.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы
20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16