Футбол

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47

Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.
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США расписали мировую с Чили, Мексика отгрузила 4 гола Парагваю

Евро-футбол.ру01:09

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 22:47

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матче

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США сыграли вничью с Чили

Спорт-Экспрессвчера в 22:11

Сборные США и Чили разошлись миром

Soccer.ruвчера в 21:56
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