Футбол
Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47
Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.
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Политика
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
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Дело Абызова изучает бизнес-омбудсмен Титов
Бизнес омбудсмен России Борис Титов заявил, что изучает обстоятельства дела бывшего экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
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Общество
Бусаргин рассказал о планах «подтянуть» темпы капремонта в 2019 году
Депутат от «Единой России» Николай Семенец обратил внимание чиновника на «крах» программы капремонта на территории региона в последние годы.
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Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения
Около 300 человек эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Хоккей
«Арену Омск» снесут, чтобы построить новый стадион
Обновлено в 04:48
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
В Свердловской области стало в два раза больше миллиардеров
В управлении ФНС по Свердловской области сегодня подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей
Стал известен рейтинг клубов КХЛ
Стал известен рейтинг клубов КХЛ.
Обновлено в 04:06
Здоровье
В Вологодской области будут активно развивать добровольчество в сфере здравоохранения
На форум съехались делегации из более чем двадцати регионов России и эксперты из Белоруссии.
Обновлено в 04:05
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Совет Федерации на заседании в среду, 27 марта, одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о своем детстве, передает "Аэроэкспресс".
Обновлено в 05:07
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Спорт
Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон
«Матч ТВ» опубликовал призовые российских биатлонистов за сезон-2018/19. Данные появились на сайте канала.
Обновлено вчера в 11:53
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Футбол
L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»
Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить один из клубов французской Лиги 1.
Обновлено в 03:03
Общество
В Великобритании умерла самая уродливая собака-модель
В Великобритании в возрасте 16 лет умерла самая уродливая собака в стране — кобель китайской хохлатой породы по кличке Чейз.
Обновлено вчера в 22:49