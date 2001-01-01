Футбол
Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47
Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.
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Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В московском метро на пассажиров напал психически больной
Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В деле полковника Захарченко появился новый фигурант
Следователи задержали еще одного предполагаемого посредника по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительной системе России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил авиационной и пограничной службам проверить, были ли нарушены законы страны при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:14
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Политика
Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ
Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Кино
Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»
Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».
Обновлено в 03:44
Футбол
Италия — Лихтенштейн 6:0
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Уфологи ждут конца света на католическую Пасху
Уфологи сообщают об очередном намечающемся конце света, который в этот раз ожидается на Пасху.
Обновлено в 08:30
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Общество
Агапитова предложила ввести вторую смену в школах Петербурга
Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова предложила ввести в школах Петербурга вторую смену.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
Обновлено в 05:51
Футбол
Михаил Ефремов - о травле Глушакова: «Это сделали не болельщики, а *** проплаченная»
Известный актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением относительно травли болельщиками полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку
Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку, что отражается в ослаблении даже при росте котировок нефти.
Обновлено в 05:45
Общество
В российских магазинах появится специальная еда для пенсионеров
Специальные продукты для пожилых людей, обогащенные витаминами и не требующие особых усилий при приготовлении, могут в обозримом будущем появиться на прилавках магазинов.
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
Обновлено в 06:01
Общество
Более 20 детских садов построят в Подмосковье до конца года
Обновлено в 07:44
Происшествия
Грейдер засыпал снегом школьника в ХМАО
Следователи в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проводят проверку после получения травм 8-летним школьником, которого снегоуборочная машина засыпала снегом.
Обновлено в 07:57