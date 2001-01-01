Футбол

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47

Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.
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США сыграли вничью с Чили

Спорт-Экспрессвчера в 22:11

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 22:47

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 22:47

США расписали мировую с Чили, Мексика отгрузила 4 гола Парагваю

Евро-футбол.ру01:09

Сборные США и Чили разошлись миром

Soccer.ruвчера в 21:56
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Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
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Кино

Фото: Marvel выпустила 32 постера к премьере фильма «Мстители: Финал»

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Наука

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Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
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Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

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Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД

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Оскар Кучера в пятый раз станет отцом

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Мать брошенной в московской квартире девочки-маугли оставили в СИЗО

Маму девочки-маугли, брошенной в заваленной мусором московской квартире, оставили в СИЗО.
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Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет.
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