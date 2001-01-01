Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47

Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.

Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матче

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