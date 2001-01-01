Футбол
Сборные США и Чили не определили победителя в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 22:47
Сборная США в Хьюстоне провела товарищеский матч с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Американцы вышли вперед уже на четвертой минуте игры после точного удара Кристиана Пулишича.
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Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 03:49
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Энергетика
В России тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Эксперты сомневаются в необходимости системы, так как в результате установки «умных» счетчиков платежи для населения могут вырасти на 5-10%.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Недвижимость
Свердловская область получит новый налог на имущество в 2020 году
Региону давалось право устанавливать дату перехода на новую формулу налога с 2015 года, однако установка более раннего, чем 2020 год, срока считалась экономически нецелесообразной.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
Обновлено в 01:56
Наука
Китайские археологи нашли снесенные 2,5 тысячи лет назад куриные яйца
Китайские археологи в восточной провинции Цзянсу обнаружили керамический сосуд, наполненный куриными яйцами, возраст которых составляет 2,5 тысячи лет.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
«Коммерсантъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обвинили в мошенничестве в связи со сделкой, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на адвокатов задержанных.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Обновлено в 02:31
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17
Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»
Обновлено в 00:55
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД
В конце прошлого года был подписан контракт на поставку МВД более 9 тысяч компьютеров на 357 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз станет отцом
Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
Обновлено вчера в 23:33
Наука
Продолжительность жизни современников может возрасти до тысячи лет
Ученый из Британии Обри ди Грей заявил, что некоторые из современных людей благодаря биоинженерии смогут прожить до тысячи лет.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Мать брошенной в московской квартире девочки-маугли оставили в СИЗО
Маму девочки-маугли, брошенной в заваленной мусором московской квартире, оставили в СИЗО.
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
В США успешно закончились испытания двух противоракет
Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет.
Обновлено вчера в 01:15
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого дешевого кроссовера
«Venue символизирует модный, уникальный стиль, идеально подходящий для самого нового и самого маленького CUV Hyundai», — рассказали в компании.
Обновлено в 03:10
Финансы
Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%
"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
Обновлено в 03:20