Футбол

Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости вчера в 11:01

Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мужская студенческая сборная России попала в группу с Латвией, Хорватией и Аргентиной на Универсиаде-2019

Sports.ru02:27

Лихачев: сборная России попала в непростую группу на Европейских играх

РИА Новостивчера в 15:40

Россия и Украина попали в одну группу на Европейских играх по пляжному футболу

Чемпионатвчера в 13:14

Россия и Украина - в одной группе на Европейских играх

Спорт-Экспрессвчера в 12:50

Илья Леонов: В матче с украинцами нет политической подоплеки

Советский спортвчера в 12:18

Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх

RT на русскомвчера в 14:09

Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх

ТАССвчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Космос

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС

Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке

Исторический балл Никита набрал в выездном матче с "Торонто", который его команда выиграла 3:1. Он забросил шайбу, которая принесла ему 126-е очко (40+86) в текущем сезоне.
Обновлено в 03:32
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Общество

Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Космос

Астронавты «Аполлона» воссоединились к 50-летию приземления на Луну

Астронавты программы NASA «Аполлон» воссоединились в честь 50-летия приземления на Луну в 1969 году.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка

Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце

Обновлено 02 апреля в 05:59
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 03:34
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Авто

Tesla Model Y можно заказать и в России

Известно, что начальный ценник Tesla Model Y в России составляет 4 800 000 рублей, а топовый вариант электрического кроссовера дороже на 1 400 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем

Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Политика

Песков: Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь

Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян.
Обновлено в 05:37
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности

Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 05:27
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками

Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейские игры
Региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное