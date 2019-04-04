Футбол
Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости вчера в 11:01
Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
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Россия и Украина попали в одну группу на Европейских играх по пляжному футболу
Чемпионатвчера в 13:14
Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх
RT на русскомвчера в 14:09
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