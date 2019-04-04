Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости 11:01

Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играх

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