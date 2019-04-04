Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости 11:01

Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играх

Армия и оружие ООН забила тревогу по поводу ситуации на юго-востоке Нигера В Управлении по гуманитарным вопросам ООН обратили внимание на «быстрое ухудшение ситуации в области безопасности» в регионе Диффа, граничащем с бассейном озера Чад и северо-востоком Нигерии — территориями, где зародилась радикальная исламистская секта «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и где находятся основные базы ее боевиков.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Общество Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Единоборства Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.

Политика Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.

Общество Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Политика Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Общество Второе высшее — нужно или нет Оба типа требуют большого багажа знаний, который может приобретаться как на курсах, так и во время получения второго высшего.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Общество Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.

Происшествия В Польше поезд столкнулся со скорой, есть жертвы В Польше поезд столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видео инцидента размещено в Сети.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Общество Мэрия дала ветхий совет Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.