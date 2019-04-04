Футбол
Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости 11:01
Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие
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Обновлено в 12:20
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Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Российский авторынок в марте вернулся к росту
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Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
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Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество
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Обновлено в 17:19
Политика
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Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
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Оба типа требуют большого багажа знаний, который может приобретаться как на курсах, так и во время получения второго высшего.
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
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Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
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В Польше поезд столкнулся со скорой, есть жертвы
В Польше поезд столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видео инцидента размещено в Сети.
Обновлено в 16:37
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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
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Мэрия дала ветхий совет
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Обновлено в 17:00
Экономика
Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
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