Футбол

Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости 11:01

Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх

RT на русском14:09

Россия и Украина попали в одну группу на Европейских играх по пляжному футболу

Чемпионат13:14

Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Европейских играх

ТАСС12:32

Илья Леонов: В матче с украинцами нет политической подоплеки

Советский спорт12:18

Лихачев: сборная России попала в непростую группу на Европейских играх

РИА Новости15:40

Россия и Украина - в одной группе на Европейских играх

Спорт-Экспресс12:50

Леонов: «Не стоит искать политическую подоплёку в игре с Украиной»

Sport.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие

ООН забила тревогу по поводу ситуации на юго-востоке Нигера

В Управлении по гуманитарным вопросам ООН обратили внимание на «быстрое ухудшение ситуации в области безопасности» в регионе Диффа, граничащем с бассейном озера Чад и северо-востоком Нигерии — территориями, где зародилась радикальная исламистская секта «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и где находятся основные базы ее боевиков.
Обновлено в 15:26
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Космос

Ученые обнаружили источник мощнейших вспышек во Вселенной

Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Спорт

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:28
Общество

Второе высшее — нужно или нет

Оба типа требуют большого багажа знаний, который может приобретаться как на курсах, так и во время получения второго высшего.
Обновлено в 09:40
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом

Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Польше поезд столкнулся со скорой, есть жертвы

В Польше поезд столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видео инцидента размещено в Сети.
Обновлено в 16:37
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Мэрия дала ветхий совет

Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Экономика

Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейские игры
Региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное