Футбол
Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играхРИА Новости 11:01
Сборные России и Украины попали в группу B, где также сыграют команды Италии и Испании. В группе A выступят сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.
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Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
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