Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»REGNUM 07:44

с чего всё началось

Сборные России и Шотландии по футболу сыграют отборочный матч чемпионата Европы — 2020 на стадионе «Лужники». Об этом 17 июня сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»

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