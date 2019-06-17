Футбол
Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»REGNUM 07:44
Сборные России и Шотландии по футболу сыграют отборочный матч чемпионата Европы — 2020 на стадионе «Лужники». Об этом 17 июня сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».
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– Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шоталндии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники", – сообщает пресс-служба организации.Газета Metro09:33
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
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