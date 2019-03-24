Футбол
Сборные России и Казахстана проводят матч отборочного турнира ЧЕ-2020Аргументы и Факты 10:31
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Матч второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана проходит в Нур-Султане. Ранее пресс-служба российской команды объявила стартовый состав сборной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Армия и оружие
Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Спорт
Тутберидзе рассказала о трагедии в семье и уходе Медведевой
Обновлено в 13:22
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Политика
В Таиланде избирателям запретили делать селфи во время голосования
Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям в день выборов делать селфи и фотографии в помещениях для голосования и приходить на избирательные участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:10
Общество
Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman
Дочь маршала Ивана Конева Наталья заявила, что не намерена удиться с телешоу Comedy Woman из-за шутки про отца.
Обновлено в 12:55
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Футбол
Игроки сборной России убрались в раздевалке после матча с Казахстаном
Сборная России убралась в раздевалке стадиона "Астана Арена" после победы над Казахстаном в матче квалификации Евро-2020 (4:0).
Обновлено в 13:10
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика
Бизнесмену из США запретили въезд на Украину за разоблачение коррупционных схем Порошенко
Американскому бизнесмену украинского происхождения Сэму Кислину запретили въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:09
Футбол
Черчесов: «Дзюбе сказал, что менять не будем, пока не забьёт»
Дзюбе в перерыве сказал: играй, не переживай. Не смотри на табло, менять не будем, пока не забьешь.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии
В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Культура
Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»
Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Наталья Водянова нежно поздравила дочь с днем рождения
24 марта Нева Портман отмечает свой 13-й день рождения.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Братья Коварж могут перейти в «Авангард»
Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и его брат нападающий «Шкоды Пльзень» Ян Коварж могу продолжить карьеру в «Авангарде».
Обновлено в 10:15
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47