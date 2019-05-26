ЧМ по хоккею
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)RT на русском 10:10
Россия—
Чехия
1 – 2
2-й период
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии. На 13-й минуте забил Михаил Григоренко после передачи Михаила Сергачёва. Текущий счёт встречи — 1:0 в пользу россиян.
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